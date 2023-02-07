Специалисты Московского зоопарка рассказали об увлечениях и бытовых делах медведя Диксона

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Бытовые дела есть не только у москвичей, но и у обитателей Московского зоопарка. Его подопечные тоже развлекаются, и также занимаются повседневными делами. Гендиректор зоопарка Светлана Акулова рассказала в своих соцсетях о том, как проводит свои дни медведь Диксон, и какие у него есть хобби.

Прежде всего, как оказалось, мишка очень любит обустраивать быт в своём вольере, создавая уютные и удобные для себя лежанки из древесной шерсти. Диксон сгребает клубы мягкого материала в кучу, а затем утрамбовывает их своим весом, чтобы сделать себе комфортное место для отдыха. При этом стоит помнить, что у медведя функционируют только передние лапы, однако это не останавливает его в стремлении делать своеобразные кровати.

Также специалисты заметили, что мишка проявляет крайнюю чистоплотность. Со временем сделанная им лежанка пачкается и портится, и это явно не нравится Диксону. Без участия сотрудников зоопарка, он самостоятельно начинает закапывать старую лежанку, и делает поверх неё новую, свежую и чистую.

Ранее KP.RU сообщал о том, что медведь Диксон из Московского зоопарка научился самостоятельно переворачиваться на спину, когда зоологам нужно его осмотреть.