Наталья Сергунина: Участники московской программы тестирования инноваций заключили контракты более чем на полмиллиарда рублей

Фото: пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития г. Москвы.

Московская программа пилотного тестирования инноваций за три года существования стала одной из крупнейших в мире по числу задействованных площадок. Их уже более 200, рассказала заммэра Наталья Сергунина. Испытания в столице сейчас проходит почти 100 российских разработок — рекордное количество за все время с момента запуска проекта.

В реальных условиях предприниматели проверяют на городских и коммерческих объектах свои продукты, оценивают их конкурентоспособность, получая обратную связь от потребителей. А организации, на базе которых проходят эти исследования, первыми знакомятся с перспективными технологиями.

«Возможности для тестирования инноваций предоставляют предприятия из 18 отраслей: информационных технологий, культуры, образования, медицины, строительства, промышленности и других. За три года в рамках городской программы инициировано больше 300 испытаний. Свыше 200 из них уже завершены. Благодаря проекту бизнес заключил контракты на сумму 600 миллионов рублей и привлек 800 миллионов рублей инвестиций», — отметила Наталья Сергунина.

В качестве площадок тестирования с программой сотрудничают такие крупные игроки российского рынка, как РЖД, «Билайн», X5 Group, банк «Открытие», а также различные государственные организации.

Фото: пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития г. Москвы.

Московская программа пилотного тестирования инноваций не раз отмечалась международным и российским экспертным сообществом. Так, в 2021 году она завоевала престижную премию Quality Innovation Award в категории «Инновации в государственном секторе».

«Проект стал одним из лидеров “Смартеки” — платформы Агентства стратегических инициатив, где совместно с Минэкономразвития при участии федеральных органов исполнительной власти и комиссий Госсовета России были собраны лучшие практики для тиражирования в регионах. Например, программа пилотного тестирования инновационных решений уже реализуется в Тюменской области и готовится к запуску в Ставропольском крае», — рассказал руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

В Москве с апреля 2022 года также начали выделять гранты для столичных технологических компаний, проверяющих свои разработки на объектах городской инфраструктуры. Предприниматели теперь могут компенсировать расходы на испытание инновационной продукции в размере до двух миллионов рублей.