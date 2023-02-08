Ефимов: Инвесторы получат 26,5 гектара городской земли для строительства социальных сооружений

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил о строительстве в столице 21 социального сооружения.

«Среди них – школы и детские сады, рассчитанные более чем на семь тысяч учащихся и воспитанников, а также учреждения дополнительного образования и медицины», – отметил заммэра.

По его словам, для этого город выделяет инвесторам 26,5 гектара земли без торгов в аренду на пять лет. Все площадки будут осваиваться в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Такой статус оформляется производственным комплексам, инновационным центрам, различным сооружениям социальной, спортивной или транспортной инфраструктуры, другим объектам.

Некоторыми подробностями будущих МаИП поделился министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман. Например, на Дмитровском шоссе появится образовательный комплекс, в которых войдут школа на 800 мест и детский сад для 150 воспитанников. На проспекте Буденного - комплекс на 350 учеников и 175 дошкольников. На Восточной улице - школа на 1000 детей.

«На Астрадамской улице, в Стрельбищенском переулке и в пойме реки Раменки планируется строительство детских садов на 175, 225 и 150 мест соответственно», - уточнил Гаман.

В списке также учебный корпус на 300 детей на Соколово-Мещерской улице, школа на 1100 мест и детский сад на 350 мест в Молжанинове, школа для 1150 учеников на улице Золоторожский Вал. Помимо этого, инвесторы получат от города землю в Южном, Западном и Северном округах Москвы. Здесь им предстоит построить медицинские сооружения.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал о предоставлении застройщикам в рамках МаИП участков, на которых планируется возвести социально важные и производственные строения. К примеру, в промышленности сегодня городом выполняется примерно 70 МаИП. Сумма в них будет инвестирована солидная - более 169 миллиардов рублей!