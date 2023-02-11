Овчинский: Московский мясоперерабатывающий завод завершает модернизацию своей инфраструктуры

Фото Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

На востоке столицы на финишную прямую выходит строительство производственных сооружений Черкизовского мясоперерабатывающего завода. Сюда входят, в том числе, мастерская по ремонту легковых автомобилей и сервис по обслуживанию дизельных погрузчиков. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, под дополнительные заводские корпуса выделен участок в 0,24 гектара в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП).

«Благодаря этому предприятие сможет снизить затраты на услуги по логистике и ремонту и направить вырученные средства на развитие производства, а также увеличение объемов выпуска продукции, - отметил глава ведомства. - Кроме того, реализация проекта предусматривает создание 20 рабочих мест».

Кроме передачи земельного участка, город обеспечивает заводу также различную помощь. Например, полученный компанией в 2016 году статус промышленного комплекса даёт экономию на налоговых выплатах. Сумма накопилась при этом приличная - более 80 миллионов рублей. Предприятие вкладывает эти деньги в расширение производственных линий. Это позволяет увеличить выпуск продукции.

Напомним, с весны прошлого года в столице действует антикризисная мера поддержки бизнеса - выделение инвесторам в аренду участков по ставке один рубль в год. При этом земля используется для развития производств. Кроме того, московские власти приняли решение об автоматическом продлении всех специальных статусов. В итоге предприятиям гарантировано сохранение льгот, для получения которых не нужно подтверждать соответствие действующим критериям.