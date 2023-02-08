Вице-мэр Ефимов: участок бывшей промзоны «Медведково» ждет редевелопмент

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Бывшую промзону №51 «Медведково» ждет реорганизация по программе комплексного развития территорий. Речь об участке на Полярном проезде и Широкой улице на северо-востоке Москвы. Здесь планируется построить жилые дома, общественно-деловые и производственные объекты. Об опубликовании проекта решения о преобразовании участка сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Объем инвестиций в реорганизацию территории в районе Северное Медведково общей площадью более 26 гектаров оценивается почти в 61 миллиард рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города после реализации проекта составит около четырех миллиардов рублей. Благодаря редевелопменту участка в столице появятся в том числе общественно-деловые и производственные объекты, куда смогут трудоустроиться более 11,5 тысячи человек, – рассказал вице-мэр.

Сейчас территория используется неэффективно: здесь расположены гаражи, автосервисы, склады и офисные помещения. По результатам торгов определяет, кто займется реорганизация участка. Это может быть новый собственник, инвестор или городской оператор.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что в ходе редевелопмента планируется возвести почти 690 тысяч квадратных метров недвижимости: жилые дома, в том числе по программе реновации, общественно-деловые и производственные объекты.

— Предусмотрено строительство школы для 700 учеников и детского сада для 200 воспитанников. Также там планируется возвести спортивный комплекс, отделения банков, офисы и объект коммунального хозяйства, – уточнил глава Департамента городского имущества.

Столичная программа комплексного развития территорий разработана, чтобы вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли Москвы. Она позволит создать около 550 тысяч новых рабочих мест, а общий объем инвестиций составит семь триллионов рублей. В бюджет поступит около трех триллионов рублей.