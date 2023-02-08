Рецидивист напал на таксиста в Москве и украл у него деньги с мобильным телефоном

Молодой человек подставил к горлу таксиста нож и потребовал отдать наличные и телефон Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали неоднократно судимого 23-летнего мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на таксиста. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

По данным ведомства, водитель такси получил заказ, забрал клиента на Саратовской улице и повез его на указанный им адрес. Во время поездки молодой человек неожиданно достал нож, и приставил его к горлу потерпевшего. Он потребовал отдать ему мобильный телефон и все наличные деньги, таксист выполнил его требования. После этого налетчик вышел из машины и скрылся. Сумма материального ущерба составила 7,8 тыс. рублей.

Злоумышленника поймали. Украденными деньгами и смартфоном он успел распорядиться по своему усмотрению. Возбуждено уголовное дело о разбое, фигуранта арестовали.

Ранее KP.RU писал, что житель Клина в карманах вынес из магазинов продукты и алкоголь на 100 тысяч рублей. За два месяца он совершил шесть краж и пять грабежей. Мужчину задержали и заключили под стражу.