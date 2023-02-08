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НовостиПроисшествия8 февраля 2023 9:14

Такси и полицейская машина столкнулись на Охотном ряду в Москве

Движение на участке было осложнено
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
На месте ДТП работали оперативные службы города

На месте ДТП работали оперативные службы города

Фото: Департамент транспорта Москвы

В центре Москвы на улице Охотный ряд вблизи дома 1с2 произошла авария: столкнулись два автомобиля – полицейская машина и такси. Об этом сообщили в Телеграм-канале столичного Департамента транспорта в среду, 8 февраля.

На месте ДТП прибыли сотрудники правоохранительных органов и бригада скорой помощи. Информация о пострадавших устанавливается. Столичным инспекторам предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося.

В Дептрансе добавили, что движение на участке было осложнено, автомобилистов просили выбирать альтернативные маршруты проезда. Через десять минут дорогу освободили.

Ранее KP.RU писал, что 2 февраля три автомобиля столкнулись на внутренней стороне ТТК в Москве. Транспортные средства частично перекрыли трассу. Движение в районе аварии было затруднено, работали две полосы из четырех. Сведения о пострадавших не поступали.