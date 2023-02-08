Более 70% молодоженов в Москве подают заявление на регистрацию брака онлайн в 2023 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С начала 2023 года более 70 процентов пар в Москве предпочитают подавать заявление на регистрацию брака в онлайн-формате. С 2019 года этот показатель увеличился почти вдвое. Об этом рассказали на портале мэра и правительства Москвы.

Большую часть заявлений подали на летний период.

Всего же за этот год уже подали более 20 тысяч заявлений на регистрацию брака в столице. Самой же популярной датой в этом году читается 23.03.2023 из-за красивого сочетания троек. Уже около 700 пар планируют свой праздник в этот день.

Подать онлайн-заявление можно на портале госуслуг. Там необходимо будет ввести паспортные данные и СНИЛС, а также выбрать подходящий вам дворец бракосочетания. Потом второму заявителю придет приглашение, на которое надо будет ответить в течение 24 часов.

Ранее KP.RU писал о самых редких именах для новорожденных в Москве за 2022 год. Всего же в столице зарегистрировали более 10 тысяч различных имен за прошлый год.