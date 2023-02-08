Москвич угнал у пенсионера машину, чтобы продать ее на запчасти

Москвич угнал «буханку» и планировал продать ее на запчасти Фото: МВД Медиа

В отдел полиции в Москве обратился 75-летний местный житель, который заявил о пропаже любимой «буханки». Автомобиль УАЗ стоимостью около 500 тысяч рублей был припаркован как обычно возле дома по улице Гамалеи, но исчез. Как пишет «МВД Медиа», подозреваемого быстро вычислили.

Пенсионер рассказал, что на протяжении почти 23 лет всегда парковал свой пропавший автомобиль в одном и том же месте. Оказалось, что его заприметил 38-летний житель столицы. Его задержали по месту жительства на проспекте Маршала Жукова.

Выяснилось, что злоумышленник проник в салон отечественного внедорожника, подобрал ключ от замка зажигания и отогнал УАЗ на территорию промзоны в Мытищи. Там он позже планировал разобрать машину на запчасти для последующей продажи.

Похищенный автомобиль изъяли и вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело о краже. Фигурант остается под подпиской о невыезде.

Ранее KP.RU рассказывал, что реальный тюремный срок грозит москвичу, который захотел покататься на «Ленд Ровере» и угнал его.