Серийных угонщиков иномарок задержали в Москве Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники МВД задержали подозреваемых в хищениях автомобилей у жителей Москвы. Полиция считает, что трое злоумышленников угнали шесть иномарок, четыре из которых успели перепродать. Как пишет «МВД Медиа», две машины нашли у них во время обысков.

Трое уроженцев Ставропольского края, Иркутской и Свердловской областей объединились, чтобы незаконно обогатиться. Они проникали в салоны машин с помощью специальных устройств взлома. Чтобы их не отследили, они подавляли GPS-сигналы.

Подозреваемых задержали во время очередной кражи. Во время обысков у них также обнаружили личные авто, на которых они ездили «на дело», оборудование для несанкционированного доступа в автомашины, несколько комплектов фальшивых государственных регистрационных знаков и пять мобильных телефонов.

Общий материальный ущерб, причиненный собственникам автомобилей, составляет около 7,5 млн рублей. Следователи возбудили уголовные дела о кражах. Двоих фигурантов отправили под стражу, еще один находится под домашним арестом.

Ранее KP.RU писал, что москвич угнал УАЗик пенсионера, чтобы продать его на запчасти.