Двое иностранцев в Москве ограбили автомобилиста, угрожая ему пейнтбольным пистолетом

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 162 «Разбой» Фото: Мария ЛЕНЦ

В Москве сотрудники уголовного розыска задержали двоих приезжих мужчин 22 и 29 лет, подозреваемых в разбойном нападении, сообщили на сайте «МВД Медиа».

Установлено, что на Сущевской улице злоумышленники подошли к припаркованной машине, в которой находился водитель. Сообщники сели в салон автомобиля и начали угрожать мужчине предметом, похожим на пистолет. После этого налетчики забрали у потерпевшего мобильные телефоны, а затем скрылись. Общая сумма материального ущерба составила более 30 тысяч рублей.

Преступников задержали, у них изъяли похищенные смартфоны и пейнтбольный пистолет, которым они угрожали водителю. Возбуждено уголовное дело о разбое. Фигуранты находятся под стражей.

Ранее KP.RU писал, что рецидивист напал на таксиста в Москве и украл у него деньги с мобильным телефоном. Сумма материального ущерба составила 7,8 тыс. рублей. Налетчика задержали и арестовали.