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НовостиПроисшествия8 февраля 2023 12:33

Двое иностранцев в Москве ограбили автомобилиста, угрожая ему пейнтбольным пистолетом

Злоумышленники украли у потерпевшего мобильные телефоны общей стоимостью более 30 тыс. рублей
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 162 «Разбой»

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 162 «Разбой»

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Москве сотрудники уголовного розыска задержали двоих приезжих мужчин 22 и 29 лет, подозреваемых в разбойном нападении, сообщили на сайте «МВД Медиа».

Установлено, что на Сущевской улице злоумышленники подошли к припаркованной машине, в которой находился водитель. Сообщники сели в салон автомобиля и начали угрожать мужчине предметом, похожим на пистолет. После этого налетчики забрали у потерпевшего мобильные телефоны, а затем скрылись. Общая сумма материального ущерба составила более 30 тысяч рублей.

Преступников задержали, у них изъяли похищенные смартфоны и пейнтбольный пистолет, которым они угрожали водителю. Возбуждено уголовное дело о разбое. Фигуранты находятся под стражей.

Ранее KP.RU писал, что рецидивист напал на таксиста в Москве и украл у него деньги с мобильным телефоном. Сумма материального ущерба составила 7,8 тыс. рублей. Налетчика задержали и арестовали.