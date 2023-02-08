Владелицу ювелирной компании Darvol отправили под домашний арест по делу о мошенничестве

Прокуратура Москвы: Ущерб по делу о мошенничестве владелицы ювелирной компании Darvol превышает 191 млн рублей Фото: прокуратура Москвы

Суд отправил под домашний арест на почти два месяца владелицу ювелирной компании Darvol Дарью Спиридонову. 37-летнюю основательницу бренда обвиняют в мошенничестве. Общий ущерб по восьми эпизодам составил более 191 млн рублей, рассказали в прокуратуре столицы.

Обвиняемая, будучи также генеральным директором организации, занимающейся реализацией ювелирных изделий и драгоценных камней, получала от ранее знакомых граждан деньги. На эти средства она должна была реализовывать украшения. Взятые на себя обязательства Спиридонова не выполняла, а деньги присваивала себе.

Всего от действий предпринимательницы пострадали восемь человек. Ей предъявили обвинение по восьми эпизодам мошенничества в крупном и особо крупном размере.

Под домашним арестом Спиридонова пробудет до 3 апреля 2023 года.

Информация о мошенничестве бренда Darvol появилась еще в сентябре 2022 года. Как пишет ТАСС, заявление поступило от одной из клиенток, которая отдала в ремонт дорогое украшение. Драгоценность и деньги, оплаченные за услугу, женщина обратно не получила.

Сейчас Darvol числится закрытой, сайт компании также недоступен.