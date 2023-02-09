Сергунина: С 2020 года Москва обеспечила малому и среднему бизнесу более 220 миллионов рублей субсидий на обучение сотрудников

Фото: пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития г. Москвы

С 2020 года в Москве действует программа, благодаря которой представители малого и среднего бизнеса могут компенсировать расходы на обучение своих работников. Как рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, за три года город выделил на эти цели 223 миллиона рублей.

«Программа предназначена как для компаний, так и для индивидуальных предпринимателей. В этом году правительство Москвы выделит на субсидии 150 миллионов рублей. Максимальная сумма на одного человека в год — 120 тысяч рублей. Причем компенсацию можно получить за обучение сразу нескольких сотрудников», — рассказала Наталья Сергунина.

Фото: пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития г. Москвы

Субсидия покрывает до 95 процентов всей суммы, потраченной на обучение в рамках дополнительного и среднего профобразования. Условия участия в такой программе просты. Заявки должны соответствовать нескольким критериям, также их нужно подкреплять документами.

В программу входят все профессии из Общероссийского классификатора специальностей по образованию в сфере искусства и культуры, финансов и торговли, высоких технологий и других. Это позволяет малому и среднему бизнесу активнее развивать потенциал своих кадров.

Как отмечают участвующие в программе работодатели, прокачавшие таким образом навыки сотрудники начинают трудиться эффективнее. Перед ними открываются новые возможности для продвижения по карьерной лестнице. Есть и те, кто переключился в компании на другое направление работы и взялся за более масштабные проекты.