Овчинский: Москва показала товары своих производителей на выставке «Продэкспо-2023»

Фото: Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

С 6 по 10 февраля в «Экспоцентре» на Красной Пресне в Москве проводится 30-я международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2023». Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, более 200 пищевых производств столицы обеспечивают жителей всем необходимым для сбалансированного меню. Это молочные, мясные и рыбные продукты, хлебобулочные и макаронные изделия, детское питание и многое другое.

«Пищевая промышленность столицы успешно конкурирует с иностранными поставщиками в области инновационного питания, - отметил глава ведомства. - На «Продэкспо-2023» московские компании представили продукцию для здорового и активного образа жизни».

Например, такие товары выпускает столичная компания KICK YOUR ENERGY. Этот бренд продуктов для здорового питания показал на «Продэкспо-2023» три новинки. Сюда входят линейка финиковых батончиков KICK YOUR BRAIN для поддержки работы мозга, батончики без сахара и без глютена.

Как пояснила менеджер по маркетингу и коммуникациям бренда KICK YOUR ENERGY Анна Юдина, на предприятии сейчас производится свыше 20 видов батончиков для веганов и сыроедов.

«Например, в новую линейку вошли шесть видов веганских батончиков в темном шоколаде без сахара, - уточнила представитель компании. - Основной продукт, используемый в линейке – финики, так как они насыщены витаминами группы В, калием и магнием, которые поддерживают работу мозга и балансируют нервную систему при интеллектуальных нагрузках. Клетчатка предотвращает скачки уровня сахара в крови и помогает пищеварению».

Среди участников выставки и московская фабрика «БРПИ». Она представила премиальный продукт нового поколения BRandIce. Бренд выпускает мороженое, насыщенное витаминами и разными полезными добавками

Посетители «Продэкспо-2023» увидели на экспозиции также крупных промышленников Москвы. К ним относятся, к примеру, кондитерские фабрики холдинга «Объединенные кондитеры». В дегустационном конкурсе пищевой и перерабатывающей отрасли «Лучший продукт-2023» от них были представлены 17 образцов товаров. В их числе - изделия из шоколада и другая продукция «Вдохновение», Eco-botanica, «Бабаевский», «Птичье молоко».