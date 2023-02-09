Массовое ДТП произошло на внешней стороне 28-го км МКАД в Москве

На месте ДТП работают оперативные службы города Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на внешней стороне 28-го километра МКАД перед развязкой с Липецкой улицей произошла массовая авария: столкнулись несколько автомобилей. Информация о пострадавших уточняется, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

На кадрах, представленных с места происшествия, видно, как автомобиль уносит к тротуару, затем в транспортное средство влетает еще несколько машин. Движение в районе аварии осложнено: заняты две полосы из шести. Автомобилистов просят выбирать альтернативные маршруты проезда.

На месте ДТП работают экстренные службы города. Сотрудникам столичной Госавтоинспекции предстоит выяснить обстоятельства и причины случившегося.

Ранее KP.RU писал, что накануне, 8 февраля, такси и полицейская машина столкнулись на Охотном ряду в Москве. Движение на участке было затруднено, однако через десять минут дорогу освободили. Сведений о пострадавших не поступало.