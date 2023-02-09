Семь автомобилей столкнулись на внешней стороне 89-го км МКАД в Москве

Транспортные средства частично перекрыли трассу Фото: Департамент транспорта Москвы

Массовая авария произошла на внешней стороне 89-го километра МКАД в районе Осташковского шоссе: столкнулись семь автомобилей, среди них есть машина такси. Информация о пострадавших устанавливается. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта в четверг, 9 февраля.

На месте ДТП работают оперативные службы города. Причины и обстоятельства случившегося выясняются. Транспортные средства частично перекрыли трассу, движение на участке существенно осложнено. Автомобилистов просят выбирать пути объезда.

Ранее KP.RU писал, что утром 9 февраля несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне 28-го километра МКАД перед развязкой с Липецкой улицей. В районе аварии движение затруднено, заняты две полосы из шести. Автомобилистам рекомендуют выбирать альтернативные маршруты проезда.