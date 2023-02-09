Синоптик Леус: облачность, небольшие осадки и до -1 градуса ожидаются в Москве 9 февраля

В Москве ожидается пасмурная и оттепельная погода Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в четверг, 9 февраля, прогнозируется пасмурная и оттепельная погода. Днем столбики термометров покажут около -1…+1 градуса, что на четыре-пять градусов выше климатической нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По словам метеоролога, синоптическая ситуация в регионе будет определяться северо-восточной периферией антициклона, по которой проскользнет теплый атмосферный фронт. Небо затянут плотные облака, пройдут небольшие осадки, в начале дня местами возможен слабый гололед.

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба, что гораздо выше нормы. Ветер юго-западный со скоростью 2-7 метров в секунду. В Подмосковье температура воздуха опустится от -4 до +1 градуса.

В пятницу, 10 февраля, ближе к вечеру ожидается небольшой снег, гололедица и около 1-3 градусов ниже нуля.

Ранее KP.RU писал, что синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал температуру выше нормы в феврале в Москве. По его словам, в течение месяца будут наблюдаться околонулевые температуры.