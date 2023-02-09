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НовостиОбщество9 февраля 2023 6:06

Тематические билеты «Единый» выпустили в Москве к открытию выставки «За это я люблю Россию»

Тираж проездных - 200 тыс. экземпляров
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В честь Всероссийской выставки «За это я люблю Россию» в продажу поступили 200 тыс. билетов «Единый»

В честь Всероссийской выставки «За это я люблю Россию» в продажу поступили 200 тыс. билетов «Единый»

Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве выпустили тематические билеты «Единый» на одну и две поездки в рамках открытия Всероссийской фотовыставки «За это я люблю Россию». Тираж проездных составляет 200 тысяч экземпляров, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

Пассажиры могут приобрести лимитированный билет в кассах и автоматах на станциях кольцевой линии и пересадочных на нее, а также внутри кольца.

«По традиции мы выпускаем тематические билеты к важным событиям и датам, чтобы рассказать или напомнить о них пассажирам. В честь Всероссийской выставки «За это я люблю Россию» в продажу поступили 200 тыс. билетов «Единый» на 1 и 2 поездки», - подчеркнул глава ведомства Максим Ликсутов.

Ранее KP.RU писал, что брелоки «Тройка» с изображениями редких животных начали продавать в столичном метрополитене. Доступны дизайны с дальневосточным леопардом, белым медведем, дзереном и лошадью Пржевальского.