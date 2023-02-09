Москвичи пожаловались на огромные очереди на станции метро «Тимирязевская»

Пассажиры сообщили о большом количестве людей на станции метро «Тимирязевская» в Москве Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Москвы пожаловались на сломанный поезд и огромное количество людей на станции метро «Тимирязевская» Серпуховско-Тимирязевской линии, сообщает «РИАМО».

Уточняется, что на станции «Алтуфьево» пассажиров высадили из поезда, который следовал в сторону «Бибирево». Состав сняли с линии для дальнейшей проверки. Из-за неполадок другим поездам пришлось снизить скорость или вовсе останавливаться для соблюдения интервалов. В столичной подземке образовались огромные очереди.

В Дептрансе уточнили, что сразу после вынужденной высадки составы начали ходить в штатном режиме. В настоящий момент поезда на Серпуховско-Тимирязевской линии курсируют в соответствии с графиком.