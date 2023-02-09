Ефимов: участок на улице Доктора Гааза ждет редевелопмент по программе комплексного развития территорий

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Участок вдоль улицы Доктора Гааза в Тропарево-Никулино (рядом с Юго-Западным лесопарком) реорганизуют по программе комплексного развития территорий. Проект решения опубликован на сайте московского правительства. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Неэффективно используемая территория общей площадью 1,64 гектара расположена рядом с ландшафтным заказником «Лес на реке Самородинке» и Юго-Западным лесопарком. В ходе реорганизации там построят современное жилье и общественные объекты. Объем инвестиций в редевелопмент оценивается почти в четыре миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города после реализации проекта составит около 39 миллионов рублей, – рассказал вице-мэр.

Сейчас на участке под будущий редевелопмент гаражные кооперативы, автосервисы, мойки и склады. Провести реорганизацию может собственник участка, городской оператор или инвестор, которого определят на торгах.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман, сообщил, что градостроительный потенциал участка — порядка 23 тысяч квадратных метров современного жилья и 9,8 тысячи «квадратов» общественной застройки — в плане школа на 325 учеников, физкультурно-оздоровительный комплекс площадью не менее 800 квадратных метров.

— Всего в общественных объектах смогут работать около 100 человек, – добавил Гаман.

По программе КРТ город возвращает в оборот неэффективно используемые или заброшенные территории. Суммарный эффект от программы: появление около 550 тысяч новых рабочих мест семь триллионов рублей инвестиций и около трех триллионов рублей поступлений в бюджет.