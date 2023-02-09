Владислав Овчинский: В Москве запатентовали технологию 3D-печати огнеупорных материалов

Фото Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Московский научно-технический центр «Бакор» получил патент на новую технологию 3D-печати крупноформатных зернистых огнеупорных материалов. Технология позволит предприятию изготавливать изделия любой формы и снизить затраты на производство, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

Отметим, что научно-технический центр (НТЦ) «Бакор» специализируется на выпуске керамических огнеупорных материалов, которые используются для конструирования высокотемпературных промышленных печей и других тепловых агрегатов, таких как реакторы, турбины, ракетные двигатели.

Фото Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

«В Москве сегодня работает большое количество предприятий, использующих в производстве собственные разработки. Это помогает заводам не только наращивать объемы выпуска высокотехнологичной продукции, но и адаптировать изделия под разные запросы заказчиков, – пояснил Владислав Овчинский. - Московский научно-технический центр «Бакор» в этом году получил очередной патент на собственную технологию 3D-печати крупноформатных зернистых огнеупорных материалов. Разработка позволит выпускать любые форматы и габариты изделий, а также снизить удельные затраты и время на производство».

Фото Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

В 2020 году город присвоил производителю статус промышленного комплекса, позволяющий получать значительные налоговые льготы и направлять сэкономленные средства на модернизацию своей площадки. Также НТЦ «Бакор» с 2019 года получает поддержку по развитию экспортных поставок своей продукции от Центра «Моспром». Так, компания представила свое оборудование на двух крупнейших отраслевых выставках в Чили и приняла участие в трех международных бизнес-миссиях в страны Латинской Америки и Африки.