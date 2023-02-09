В Москве лжепродавец телефонов взял 760 тысяч рублей у покупателей и сбежал с деньгами через служебный выход Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве задержали мужчину, похитившего 760 тыс. рублей под предлогом продажи восьми телефонов. Как рассказало издание «МВД Медиа», ранее судимый приезжий из ближнего зарубежья взял деньги, зашел в здание за товаром и сбежал через служебный выход.

Следствие выяснило, что 45-летний злоумышленник через знакомого предложил 34-летнему москвичу приобрести 8 гаджетов известного бренда по оптовой цене. Тот согласился и по договоренности пришел на улицу Малая Дмитровка для совершения сделки, его сопровождал друг. Там продавец передал один телефон, чтобы покупатель убедился в подлинности. После этого мужчина взял 760 тыс. рублей и зашел в здание, якобы чтобы вынести оставшиеся гаджеты. Когда прошло уже долгое время, покупатели проследовали за ним, но никого не нашли.

Подозреваемого задержали на Площади Революции. Оказалось, тот сбежал через служебный выход. К моменту задержания аферист успел потратить деньги.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Фигуранта заключили под стражу. Расследование продолжается.

Напомним, ранее KP.RU писал, что владелицу ювелирного бренда Darvol Дарью Спиридонову отправили под домашний арест на два месяца. Предпринимательницу обвиняют в мошенничестве — сразу восемь человек заявили, что та брала деньги для реализации украшений, но обязательства не выполняла.