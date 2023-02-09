Собянин: В этом году завершится строительство еще 14 объектов спортивной инфраструктуры Москвы

В Москве открыто более 29 тысяч спортивных зон. Фото: В. Новикова. Пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Число москвичей, регулярно занимающихся спортом, с 2010 года выросло в 2,6 раза, сообщил мэр Сергей Собянин. Благодаря новым городским площадкам к тренировкам приобщается все больше жителей столицы.

«Мы продолжаем активно развивать спортивную инфраструктуру. С 2010 года, благодаря появлению множества общедоступных спортивных площадок, число занимающихся спортом горожан выросло в 2,6 раза - до 5,48 миллиона человек. В Москве действуют 29 тысяч 15 спортивных зон», - рассказал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В 2023 году в столице завершат строительство 14 новых спортивных объектов. В их числе - Ледовый дворец «Кристалл» и Дворец спорта «Некрасовка». Мэр Москвы рассказал и о других планах по развитию спортивной инфраструктуры города.

«Завершение капремонта 91 объекта, текущего ремонта 111 объектов и модернизация комплексов тренажеров и воркаута в парках и дворах; проведение 20 тысяч физкультурных и спортивных мероприятий по Единому календарю», - рассказал глава города.

В этом году для москвичей запустят портал и мобильное приложение «Московский спорт». Пользуясь ими, горожане смогут оперативно находить подходящие спортивные площадки неподалеку от дома, тренеров по определенным видам спорта, а также следить за анонсами предстоящих спортивных событий.

В прошлом году в Москве открыли 21 крупный спортивный объект. В этом списке - футбольный стадион «Москвич» на Волгоградском проспекте, обновленный после реконструкции, Международный центр самбо и Международный центр бокса, построенные с нуля в «Лужниках». Кроме того, для москвичей оборудовали новые объекты горнолыжного комплекса на Воробьевых горах: лыжный трамплин К-40 (К-20), кресельную канатную дорогу и три трассы, длина одной из которых превышает 300 метров. Московские власти также капитально отремонтировали 77 спортивных объектов и сделали текущий ремонт в 101 учреждении. Продолжается обновление дворовых площадок, модернизируются уличные комплексы спортивных тренажеров и воркаута в парках и на школьных стадионах.

Москва – российская столица массового спорта, и прошлый год стал отличным тому подтверждением. В городе провели 295 крупных турниров, в том числе чемпионат мира и этап Кубка мира по рукопашному бою, Международный шахматный форум Moscow Open, международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ «Кубок доброй воли» и другие мероприятия. Жители города участвовали в марафонах, массовых забегах и спортивных фестивалях. Самые популярные из них - «Лед надежды нашей», «Кожаный мяч», московские этапы «Лыжня России» и «Кросс нации», московские фестивали ГТО, «Золотая шайба». Всего в Москве в 2022 году прошло 9,6 тысячи массовых спортивных мероприятий.