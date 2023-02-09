Синоптик Тишковец пообещал снегопад и метель в ночь на воскресенье в Москве

Снегопад и метель в ночь на воскресенье ожидают в Москве Фото: Алексей БУЛАТОВ

Снег и метель ожидаются в Москве в ночь на воскресенье, пишет РИА Новости со ссылкой на слова ведущего специалиста погодного центра «Фобос» Евгения Тишковца. Снежный покров в начале следующей недели вырастет на 10 сантиметров.

Первый снег на этой неделе в столице пойдет вечером в пятницу, к середине ночи субботы он прекратится. Возобновятся осадки с 18 часов, при этом будут идти с большей интенсивностью и продолжительностью. Также усилится ветер, начнется метель.

К утру воскресенья сугробы в столице вырастут с 28 до 34-35 сантиметров, а в начале следующей недели и вовсе увеличатся до 36-38 сантиметров, что считается нормой этого времени года.

Температура ночью в эти дни будет до минус 3 — минус 8, днем ноль — минус 5. В ночь на понедельник воздух остынет до 5-10 градусов ниже нуля.

Ранее KP.RU писал, что метель и порывистый ветер до 15 метров в секунду ожидаются в Московском регионе 10-11 февраля.