Московская инжиниринговая компания в 10 раз увеличила производство новейших источников бесперебойного питания

Фото Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Мировая экономика переходит на электричество. Причем, как население (часто ли вы видите новостройки с газовым отоплением?), так и промышленность. Например, инжиниринговая компания «Тайтэн Пауэр Солюшн» в 2022 году нарастила объемы производства суперконденсаторных источников бесперебойного питания (ИБП) в 10 раз. Система применяется в системах безопасности «Умного города», телекоммуникации, нефтегазовой сфере, энергетике и многих отраслях промышленности, отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Источники бесперебойного питания на суперконденсаторах мгновенно реагируют на сбои в электросети и отдают на порядок более высокие токи, чем обычные аккумуляторы. Это особенно важно для сложного промышленного оборудования, требующего непрерывного питания, – пояснил Владислав Овчинский. - В Москве производством такой системы занимается инжиниринговая компания «Тайтэн Пауэр Солюшн». В прошлом году она увеличила производство суперконденсаторных ИБП в 10 раз. В этом году компания планирует поставку более 300 единиц продукции для систем автоматики промышленных предприятий».

Фото Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

С одной стороны, уникальный рост производства стал возможным благодаря уходу зарубежных производителей аналогичных систем и готовности отечественных компаний к внедрению новейших устройств для поддержания стабильной подачи энергии. А с другой если бы «Тайтэн Пауэр Солюшн» не предложила эффективную и экономически выгодную технологию, то поставщиками наверняка выступили компании из Азии.

Отметим, что суперконденсатор – это относительно новый тип накопителя энергии, который отличается от обычных аккумуляторов высокой мощностью, способностью работать при экстремально низких температурах (до минус 45 градусов), скоростью накапливания энергии, а также степенью отдачи электрического заряда и длительным сроком службы – более 10 лет.