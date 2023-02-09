Дептранс Москвы предупреждает водителей о перекрытиях и ограничениях в городе с 11 февраля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Некоторых московских автомобилистов с 11 февраля ожидают определённые неудобства, связанные с ограничением движения, а порой и полными перекрытиями в городе. Изменения в дорожной сети затронут Каширское шоссе с 11 февраля по 30 июня и Проектируемый проезд № 4062 - только 11 февраля. Об этом пишет пресс-служба Департамента транспорта столицы.

Так, с 22:00 10 февраля до 04:00 11 февраля будет перекрыт участок Проектируемого проезда № 4062, от дома № 23, стр. 430 по Автозаводской улице, до пересечения с улицей Мустая Карима. Причиной ограничений стали киносъёмки.

С Каширским шоссе ситуация будет куда более длительной. Здесь полных перекрытий не ожидается, однако из-за строительных работ будут перекрывать полосы движения. На первом участке, от вл. 78 корп. 5 до вл. 53 корп. 1, будет перекрыто четыре полосы движения, сохранят две полосы и одну выделенку. Второй участок: боковой проезд, от вл. 78 корп. 6 стр. 8 до вл. 49 по Каширскому шоссе, закроют две полосы движения. Оба участка будут находиться в таком состоянии с 11 февраля по 27 марта 2023 года.

На третьем участке, от остановки «Станция Замоскворечье» до вл. 2А по Каспийской улице, и на четвёртом - от бокового проезда Каширского шоссе, вл. 78А, до вл. 2А по Каспийской улице, будут закрывать по одной полосе, с 11 по 28 февраля.

Наконец, пятый участок, от д. 70, корп. 1, до д. 74, корп. 1 по Каширскому шоссе, перекрываться не будет. Здесь частично ограничат движение по одной полосе.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве перекроют участок Кавказского бульвара на длительный период - с 10 февраля по 30 августа.