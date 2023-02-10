Наталья Сергунина: К 100-летию музея-заповедника «Коломенское» подготовлена культурная программа

Фото: пресс-служба музея-заповедника «Коломенское»

10 февраля музею-заповеднику «Коломенское» исполняется 100 лет. События, приуроченные к юбилею, пройдут в течение всего года. Москвичей и туристов ждут выставки, экскурсии, мероприятия на открытом воздухе, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Музей-заповедник был основан в 1923 году, когда выдающийся архитектор и реставратор Петр Барановский официально получил право на заведование памятниками сел Коломенского и Дьякова. Он решил создать на вверенных территориях музей под открытым небом. Туда привозили уникальные деревянные строения со всей страны. Также работники музея начали собирать предметы русского искусства и быта. Сегодня на территории 256 гектаров на юге Москвы расположено 10 особо охраняемых природных зон, 16 памятников архитектуры федерального значения, работают многочисленные экспозиции и проходят городские мероприятия.

«В музее-заповеднике можно увидеть множество памятников русского зодчества, в том числе объект всемирного наследия ЮНЕСКО — церковь Вознесения. Эти места связаны с именами Дмитрия Донского, Ивана Грозного, Петра Великого. В наши дни комплекс пользуется большой популярностью у горожан и туристов — сюда приходят гулять, отдыхать с семьей и друзьями, получать новые знания и впечатления. К юбилею подготовлена познавательная и культурная программа. Она продлится до конца года», — пояснила Наталья Сергунина.

Фото: пресс-служба музея-заповедника «Коломенское»

Всего запланировано 39 выставок, главной из них станет «Коломенское. Шедевры коллекции». Экспозиция в одном из музейных пространств — залах Сытного двора — представит лучшие предметы из фондов, насчитывающих более 170 тысяч экспонатов от эпохи неолита до XXI века.

Непосредственно основанию музея посвящена выставка «10 дней из жизни музея-заповедника “Коломенское”», в которой один день — это одно десятилетие истории площадки. Во дворце царя Алексея Михайловича также откроется экспозиция «Кокошник. Традиции красоты», а еще будут представлены проекты «Поэма про героиню. Анна Ахматова в Коломенском» и «Званый вечер».

В теплое время года посетителей парка ждут три новых тематических экскурсии: «Знакомьтесь: Коломенское», «Коломенское: как все начиналось» и «Путешествуем на велосипедах. 100-летию музея посвящается». Всего пройдет 28 мероприятий на открытом воздухе: День Петра I, исторические реконструкции, творческие практикумы и уличные театры, дни шахмат и логических игр, арт-лаборатория, лекции и многое другое.