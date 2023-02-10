Эксперт: в Москве сформировался тренд на поддержку отечественных производителей и локальных брендов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о высоком темпе роста столичной лёгкой промышленности.

«В прошлом году произведено в 6,6 раза больше одежды, чем годом ранее, - написал мэр в своем телеграм-канале. - Такому подъёму способствует как большой опыт наших производителей, так и уход с рынка ряда иностранных брендов».

Работающие в Москве более двухсот компаний лёгкой промышленности постоянно расширяют свой ассортимент. Многие предприятия столицы получают помощь Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства.

«Город поддерживает отрасль с помощью налоговых льгот, - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - Например, несколько производителей одежды имеют статус промышленного комплекса, позволяющий получать налоговые преференции и направлять сэкономленные средства на свое развитие».

По его словам, одним из них стала компания «Большевичка» - старейшая в швейной промышленности России. Она выпускает мужские костюмы и верхнюю одежду.

«С 2016 года «Большевичка» имеет статус промышленного комплекса, который позволяет вкладывать дополнительные средства в развитие производства», - уточнил Ефимов.

По мнению Александры Андреевой, директора Департамента по работе с членами МТПП и поддержке предпринимательства, сегодня создается явный тренд на поддержку отечественных производителей и локальных брендов.

«Власти отреагировали на сигналы от бизнеса развитием программ поддержки производителей, расширением возможностей промышленной кооперации и контрактного производства, развитием онлайн и оффлайн площадок для взаимодействия B2B», - уточняет эксперт.

Еще одной мерой поддержкой стали мероприятия для локального бизнеса. «Летом мы приняли участие в Московской неделе моды, что позволило нам существенно расширить аудиторию.

Я уверена, что впереди нас ждет период расцвета российских качественных брендов. Мы уже не просто производим одежду, но и становимся частью лайфстайла покупателей» - рассказала основательница бренда одежды YOU WANNA Юлия Елисеева. За прошлый год бренд расширил свое присутствие в Москве и других регионах.

«У российских производителей появилась возможность для открытия фирменных и мультибрендовых магазинов в торговых центрах, там, где раньше доминировали иностранные арендаторы» - рассказал Сергей Анисимов, генеральный директор сервисной компании Coleman Group, председатель комитета по труду и занятости.