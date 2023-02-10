Один человек погиб в ДТП с «Газелями» и такси на Ленинградском шоссе в Москве

В ДТП с «Газелями» и такси на Ленинградском шоссе в Москве погиб человек Фото: Дарья ПУТЕЙКО

В аварии на Ленинградском шоссе утром 10 февраля погиб человек. Другой участник ДТП получил ранения, передает Госавтоинспекция столицы.

Авария произошла примерно в 6:30 утра. Как выяснили сотрудники ГИБДД, водитель «Газели» остановился, чтобы отбуксировать другую. В этот момент в грузовики въехало такси. Водитель «Газели», которая оказалась между двумя авто, погиб на месте. Таксист с травмами различной степени тяжести госпитализирован.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, а также другие оперативные службы города. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В департаменте транспорта Москвы добавили, что движение на Ленинградском шоссе в сторону области ограничено. Закрыты три из пяти полос, водителей просят выбирать объездные пути.

Ранее KP.RU писал, что семь автомобилей столкнулись на внешней стороне 89-го км МКАД в Москве. Движение на месте происшествия было существенно затруднено.