Один человек погиб в ДТП с «Газелями» и такси на Ленинградском шоссе в Москве

В ДТП с «Газелями» и такси на Ленинградском шоссе в Москве погиб человек
Фото: Дарья ПУТЕЙКО
В аварии на Ленинградском шоссе утром 10 февраля погиб человек. Другой участник ДТП получил ранения, передает Госавтоинспекция столицы.
Авария произошла примерно в 6:30 утра. Как выяснили сотрудники ГИБДД, водитель «Газели» остановился, чтобы отбуксировать другую. В этот момент в грузовики въехало такси. Водитель «Газели», которая оказалась между двумя авто, погиб на месте. Таксист с травмами различной степени тяжести госпитализирован.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, а также другие оперативные службы города. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В департаменте транспорта Москвы добавили, что движение на Ленинградском шоссе в сторону области ограничено. Закрыты три из пяти полос, водителей просят выбирать объездные пути.
Ранее KP.RU писал, что семь автомобилей столкнулись на внешней стороне 89-го км МКАД в Москве. Движение на месте происшествия было существенно затруднено.