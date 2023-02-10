Ефимов: Город получит противоопухолевые лекарства по офсетному контракту с инвестором

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Пациентов с раковыми болезнями медики лечат в том числе с помощью специальных противоопухолевых препаратов. Причём новейшие лекарства зачастую действуют более прицельно, именно на больные клетки. Как раз подобные средства и планируют выпускать в столице. Для этого Москва готовится открыть на своей территории производство противоопухолевых препаратов по семи международным непатентованным наименованиям (МНН). Проектом займётся инвестор согласно оформленному с городом офсетному контракту. Его выберут на электронном конкурсе. Заявки от желающих участвовать в нем уже принимаются на сайте Единой информационной системы в сфере закупок. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, по условиям контракта город обязуется закупать у предприятия выпускаемые им лекарства в течение четырех лет.

«Победитель локализует на территории города производство противоопухолевых препаратов по семи международным непатентованным наименованиям, - отметил заммэра. - Инвестиции в проект составят не менее 400 миллионов рублей».

По его словам, старт поставок по офсету намечен на 2026 год. Как уточнил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, благодаря действующим в фармацевтике контрактам горожане своевременно получают необходимые им лекарства.

«Город заинтересован в развитии такого сотрудничества с инвесторами и предлагает им дополнительные льготы, - пояснил глава ведомства. - Сюда входят аренда земли под создание производств за один рубль в год, субсидирование расходов на подключение к инженерным сетям или на покупку оборудования, а также помощь в локализации предприятий».

Кстати, Москва может оформлять офсетные контракты не только на лечебные препараты. Таким договорам столица даёт «зелёный свет» в любой сфере для обеспечения нужд города и его жителей.

Напомним, активное взаимодействие правительства Москвы и Министерства экономического развития РФ позволило, начиная с 2016 года, запускать первые офсетные контракты. Производителей, заключающих такие соглашения с властями, стало больше с середины лета прошлого года. А именно после вступления в силу в июле изменений в закон о контрактной системе. Благодаря этому с миллиарда до 100 миллионов рублей сократилась минимальная сумма вложений, которые требуются при создании или модернизации производства в рамках офсета.

Параллельно появились и другие новшества. В частности, теперь офсетные контракты можно заключать вместе с разными регионами. Это могут быть два или более субъектов РФ. Минимум инвестиций при подписании межрегионального договора равняется 400 миллионам рублей. Причем, если закупки совершаются в 2022 и 2023 годах, тогда этот порог также уменьшен до 100 миллионов рублей.