В Москве будут судить обворовывавших пенсионеров лжесотрудников Пенсионного фонда Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прокуратура Москвы передала в суд дело с обвинительным заключением в отношении девяти человек. В зависимости от роли и степени участия в правонарушениях, их обвиняют в организации преступного сообщества, а также краже с банковского счета, рассказали в правоохранительном ведомстве.

Установлено, что 47-летняя обвиняемая пригласила остальных фигурантов дела поучаствовать в преступной деятельности. Она руководила группой и координировала участников. По ее указанию «подчиненные» обзванивали пенсионеров, представлялись сотрудниками Пенсионного Фонда России и сообщали, что тем положена компенсация за санаторное лечение. Доверчивые собеседники сообщали аферистам данные своих карт, а также коды, приходящие в смс.

Затем злоумышленники переводили деньги со счетов жертв и снимали их в банкоматах, защищая лицо медицинской маской.

На удочку мошенников попалась 76-летняя москвичка. В июле 2021 года она потеряла более 600 тыс. рублей.

Всего же от действий злоумышленников пострадали 62 москвича, у которых похитили от 3,8 тыс. до 1,8 млн рублей. Общая сумма превысила 17 млн рублей.

Уголовное дело будет направлено Нагатинский районный суд для рассмотрения по существу. Шестеро фигурантов заключены под стражу, трое — под домашний арест.

Ранее KP.RU писал, что аферист похитил у 95-летней москвички 1,3 млн рублей, действуя по схеме «Ваш родственник попал в беду».

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