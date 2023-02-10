Борца-чемпиона Азамата Каирова ранили в ночной драке со стрельбой в Москве

Борца-чемпиона Азамата Каирова подстрелили во время уличной драки в Москве Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве ночью на Волгоградском проспекте произошла драка со стрельбой. В результате потасовки пострадал один человек, его госпитализировали в медицинское учреждение. Вторая сторона конфликта пока неизвестна, сообщили KP.RU в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

По данным ТАСС, пострадавшим является 24-летний бронзовый чемпион мира по греко-римской борьбе Азамат Каиров. Молодой человек повздорил с группой людей, завязалась драка, в ходе которой один из мужчин открыл огонь из травматического пистолета.

Конфликт произошел в 02:30 ночи 10 февраля около ресторана быстрого питания. Сотрудники правоохранительных органов выясняет обстоятельства случившегося

Ранее KP.RU сообщал, что на шоссе Энтузиастов в Москве произошла потасовка между двумя водителями. Один из них выстрелил из травматического оружия. В транспортные средства конфликтующий врезался еще один автомобиль. Пострадавшему понадобилась помощь медиков.