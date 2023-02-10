Московский врач-терапевт Хухрев рассказал об основных ошибках в поведении пенсионеров Фото: Shutterstock

Врач-терапевт Алексей Хухрев перечислил ошибки, которые часто допускают пожилые люди. Например, это невнимательное отношение к своему состоянию и бесконтрольный приём лекарств. Об этом специалист рассказал изданию «Москва 24».

По мнению эксперта, после достижения определённого возраста людям стоит начинать внимательно относиться к своему здоровью, но многие этого не делают даже в самых преклонных годах. Не стоит пренебрегать обследованиями и инструкциями по приёму лекарств.

Как отметил Хухрев, внимание к своему самочувствию поможет прожить дольше. Врач советует как можно раньше вырабатывать полезные привычки, заниматься спортом и хорошо спать.

Что касается бесконтрольного приёма лекарств, врач отметил, что видел такое неоднократно: люди начинают пить таблетки, и часто даже не те, которые нужны в их ситуации. Такой подход не только не поможет, но и объективно нанесет вред здоровью.

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