Двое приезжих мужчин ограбили магазин в центре Москвы Фото: Иван ВИСЛОВ

В центре Москвы оперативники задержали двоих подозреваемых в грабеже. Мужчины сложили товар в магазине на Малой Грузинской улице, а затем сбежали, оказав сопротивление сотруднику торговой точки, который попытался их остановить. Теперь грабителям грозит до семи лет тюрьмы, рассказали в ГУ МВД Росси по столице.

Один из двоих приезжих 30-летних мужчин, временно проживающих в Москве, встал возле автоматически открывающейся двери, чтобы сработал ее механизм. В это время второй грабитель выбежал вместе с продуктами.Сотрудник супермаркета попытался их остановить, но мужчины применили силу и сбежали.

Позже злоумышленников задержали на площади Тверской Заставы. Возбуждено уголовное дело о грабеже. Фигурантов заключили под стражу. Свою вину по данной статье мужчины не признают, один из них сообщил, что виновен только в краже.

Максимальное наказание, которое грозит задержанным, лишение свободы на срок до семи лет.

Ранее KP.RU писал, что в центре Москвы 31-летний мужчина попытался украсть диски с играми из магазина.