Поезда не будут ходить между станциями «Электрозаводская» и «Нижегородская» в Москве 17-19 февраля

Поезда не будут ходить в Москве между станциями «Электрозаводская» и «Нижегородская» три дня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На протяжении трёх дней, с 17 по 19 февраля включительно, в Московском метрополитене не будут ходить поезда между станциями «Электрозаводская» и «Нижегородская» Некрасовской линии. Причиной этого стала необходимость переподключить инженерные системы к открытию Большой кольцевой линии, о чём пишет пресс-служба Департамента транспорта столицы.

При этом станция «Нижегородская» продолжит свою работу, но поехать от неё к «Электрозаводской» не получится. Как отметили в ведомстве, в ближайшее время будут открыты последние девять станций Большой кольцевой линии, и для этого необходимо перенастроить инженерные системы, для чего придётся остановить движение поездов.

Также в Дептрансе подчеркнули, что большая часть дней придётся на выходные, когда пассажиропоток значительно меньше, что сделано для минимизации неудобств жителям города. Однако москвичам всё равно предлагают альтернативные маршруты. Пересечь закрытый участок можно при помощи таких способов как: Нижегородская МЦК, «Авиамоторная» Калининской линии, «Электрозаводская» Арбатско-Покровской линии, бесплатный автобус № 032.

Ранее KP.RU сообщал о том, что мэр Москвы Сергей Собянин предложил президенту РФ Владимиру Путину принять участие в приближающейся церемонии открытия Большой кольцевой линии.