Убийство подростка 34-летней давности раскрыли следователи в Москве

Подозреваемого в убийстве подростка 34-летней давности задержали в Москве Фото: ГСУ СК России по Москве

Московские следователи раскрыли дело 34-летней давности, после чего был задержан главный подозреваемый в убийстве 13-летнего юноши, предположительно, совершённого из корыстных побуждений. Расследуется уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, о чём пишет пресс-служба ГСУ СК по Москве.

По предварительным данным, примерно 1 августа 1989 года, в Москве, подозреваемый узнал от информатора о том, что в одной из квартир на 10-ой улице Соколиной горы есть видеомагнитофон иностранного производства. Мужчина решил похитить ценную вещь, и с помощью отмычек вскрыл квартиру, попав внутрь.

Когда преступник попал в квартиру, он увидел внутри подростка. Юноша начал кричать и звать на помощь, и мужчина напал на него, нанеся не менее пяти ударов металлическим предметом по голове. Потерпевший скончался в тот же день, в больнице, а грабитель забрал магнитофон и скрылся.

Спустя 34 года была проведена повторная дактилоскопическая экспертиза, с применением современных методов и оборудования, что позволило получить портрет преступника. Подозреваемого задержали, на допросе он рассказал детали о преступлении 34-летней давности. Следователи будут ходатайствовать о помещении его под стражу.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве задержали мужчину, который пытался проникнуть в мавзолей на Красной площади, чтобы похитить тело Ленина.