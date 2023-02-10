Собянин: Время оценки тяжести состояния пациентов больниц Москвы сократится до 2-3 минут

Приемные отделения всех городских больниц оснастили цифровыми планшетами. Фото: Telegram-канал Сергея Собянина.

Врачи московских больниц смогут оценивать степень тяжести состояния пациентов всего за две-три минуты, сообщил мэр Сергей Собянин. Приемные отделения всех городских больниц оснастили цифровыми планшетами, позволяющими оперативно определить состояние здоровья поступившего на лечение человека. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале.

«Московские медики смогут оценить состояние пациента всего за две-три минуты благодаря специальным планшетам», - написал глава города.

Сергей Собянин перечислил плюсы новых цифровых планшетов. С их помощью врач может заносить основные клинические данные в систему «Триаж», не отходя от пациента. Благодаря интеграции цифровой системы оценки состояния больных «Триаж» с Единой медицинской информационно-аналитической системой данные о здоровье пациента могут просматривать все врачи больницы. И, наконец, мобильность: медики не привязаны к стационарному компьютеру и могут свободно перемещаться по зданию.

«Такие «мобильные рабочие места» уже есть во всех наших больницах, где оказывают круглосуточную экстренную помощь взрослому населению. Конечно, обеспечим ими и все флагманские центры Москвы. Мы успешно занимаемся цифровизацией здравоохранения уже более 10 лет. И современные планшеты - хорошее подспорье в этом», - отметил Сергей Собянин.

Московские власти в 2023 году продолжат реализацию всех запланированных программ в сфере здравоохранения. В ближайшие месяцы в городе откроются несколько крупных скоропомощных стационарных комплексов. Это клиники нового формата, которые будут оказывать москвичам экстренную медицинскую помощь. Их оборудуют по самым высоким стандартам - от современнейших операционных до вертолетных площадок. Первый скоропомощной комплекс – флагманский центр городской клинической больницы (ГКБ) имени В.В. Вересаева открыли в конце декабря, а первых пациентов он принял в январе.

Кроме того, в этом году будет продолжено строительство новых поликлиник и капитальный ремонт старых. Сейчас работы ведутся в лучевом корпусе многопрофильного медицинского центра «Коммунарка», в травматолого-ортопедическом корпусе городской больницы № 31, в многопрофильном комплексе детской городской клинической больницы Святого Владимира.

Масштабный проект реконструкции столичных поликлиник, запущенный по инициативе Сергея Собянина, позволяет полностью обновить старые здания. По сути, от них остаются только стены: строители сносят внутренние перекрытия и фактически заново отстраивают объекты. С момента запуска программы в столице отремонтировали уже 66 поликлиник.