Ефимов: участок в Можайском районе на западе Москвы будет реорганизован

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Фото: пресс-служба КЭПиИЗО

Все меньше с каждым годом остаётся в столице неэффективно используемых земель. Бывшие промзоны и заброшки превращаются в комфортные городские кварталы - с жильем, офисами, дорогами, социалкой. Словом, в них есть все, что необходимо для жизни, работы и отдыха. Одним из таких удобных и красивых мест станет еще одна пока заброшенная площадка в Можайском районе на западе Москвы. Она находится рядом с улицами Толбухина, Беловежская и Витебская, а также Сколковское шоссе. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, проект решения о комплексном развитии этой территории (КРТ) уже опубликован. Известно, что здесь построят жилые дома, общественно-деловые здания и различные социальные сооружения. Это позволит создать в столице дополнительно около 3,8 тысячи рабочих мест.

«Инвестиции в реорганизацию территории общей площадью 9,18 гектара составят около 20 миллиардов рублей, - отметил заммэра. - Ежегодный бюджетный эффект для города после реализации проекта оценивается в 1,3 миллиарда рублей».

При этом нет никаких проблем с тем, кто именно будет проводить КРТ на этом участке. Вариантов несколько - собственник, городской оператор или выбранный на торгах инвестор. Объёмы будущего строительства тоже понятны. Подробностями проекта поделился министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. Всего в бывшей заброшке возведут 209,3 тысячи квадратных метров недвижимости. Из них жилье займёт 74,4 тысячи «квадратов». Причем более 40 процентов жилплощади отдадут участникам реновации.

«Кроме того, там появится 134,8 тысячи квадратных метров общественно-деловых и социальных объектов, включая школу для 100 учеников и детский сад для 50 воспитанников», - уточнил Гаман.

Плюс ко всему в новом квартале разместятся магазины и торговые центры, рестораны, отделения банков и спортивные сооружения.