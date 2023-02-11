Собянин рассказал о завершении реконструкции исторического стадиона «Авангард» в Москве

Мэр Собянин объявил о завершении работ по благоустройству исторического стадиона «Авангард» Фото: с сайта мэра Москвы Сергея Собянина

В Москве завершились работы по благоустройству исторического стадиона «Авангард» на шоссе Энтузиастов. Теперь заниматься спортом там можно будет круглый год. Об этом рассказал в своем личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Футбольное поле стадиона оборудовали подогревом, что позволит тренироваться на нем и проводить игры в любых погодных условиях. В подтрибунных помещениях обустроили раздевалки с душем, туалет, медпункт и тренерские помещения.

Для любителей лыжных прогулок на территории стадиона теперь есть пункт проката и комфортные раздевалки. Лыжная трасса, как и раньше, ведет от стадиона прямиком в Измайловский парк.

Также в «Авангарде» появился памп-трек и скейт-парк, а уже весной откроется еще порядка десяти новых площадок, где можно будет играть в волейбол, настольный теннис, баскетбол и многие другие игры.

Историческую колоннаду со стороны шоссе Энтузиастов обновили по просьбам жильцов. По старым фотографиям восстановили два мозаичных панно с изображением спортсменов.

Еще весной начнет работать «сухой» фонтан. Его площадь составляет 200 квадратных метров, а струй в нем целых 153.

Ранее KP.RU писал, что в Москве сократится время оценки тяжести состояния пациентов до 2-3 минут. Сергей Собянин рассказал, что приемные городских медучреждений оснастили цифровыми планшетами, которые позволяют следить за состоянием здоровья пациента.