Эксперты назвали покупку квартиры в Москве невыгодной инвестицией в ближайшие годы

Эксперты называют покупку квартиры в Москве не самой удачной инвестицией в ближайшие годы Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Покупка квартиры в Москве в качестве инвестиций в ближайшие два-три года станет далеко не самым удачным вариантом. Сейчас стоимость жилья в столице падает, поэтому доход от такой покупки может быть ниже, чем процент по банковским депозитам. Об этом рассказывает портал РИА Недвижимость со слов экспертов.

Падение средней цены квадратного метра жилья в Москве началось еще в апреле 2022 года, и каждый месяц показатель снижается в пределах одного процента.

На вторичном рынке в старой Москве сейчас можно найти предложения о продаже квартир от шести миллионов рублей, а в новостройке от трех миллионов. Средний бюджет на покупку жилья на вторичке составляет 9 миллионов, а на рынке новостроек — 11 миллионов.

Сдача квартиры в аренду также не отбивает затрат. Доходность от этого не достигает и пяти процентов. Если брать средние значения, то квартира окупится лишь через 18-20 лет.

Коммерческая недвижимость подойдет для инвестиций куда лучше. Даже покупка гаража, кладовки или машино-места в паркинге принесет больше дохода. Альтернативой недвижимости в плане инвестиций, специалисты называют покупку гособлигаций, доходность которых составит от 7 до 9% годовых.

Ранее KP.RU писал о самой дешевой квартире в новостройке в границах «старой» Москвы. За 2,9 миллиона рублей можно купить квартиру-студию площадью 12 квадратных метров в районе Кусково.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Доля отказов по ипотеке в России достигла рекордных 46% (подробнее)