Жителям Москвы рассказали о бесплатных выставках в музеях города в феврале

Москвичам рассказали о бесплатных экспозициях в музеях города в феврале Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители столицы смогут посетить ряд экспозиций бесплатно с 13 по 19 февраля в рамках программы «Московская музейная неделя». Об этой программе и всех проводимых бесплатных выставках рассказали на сайте мэра и правительства Москвы.

Например 14 февраля жители и гости столицы смогут бесплатно посетить Музей Вадима Сидура, где на выставке современного художника Александра Лемиша, представлены арт-объекты, которые посвящены образам и мифам медиапространства.

Для любителей литературы может быть весьма интересным посещение музея М.А. Булгакова. 19 февраля он будет работать бесплатно для всех посетителей. Основная экспозиция музея посвящена творчеству и биографии писателя, а также различным толкованиям и интерпретациям его работ.

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