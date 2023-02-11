РЕН ТВ: пациент напал на соседа по палате с ножом в Боткинской больнице в Москве

В больнице имени Боткина пациенты устроили поножовщину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В московской больнице имени Боткина произошел конфликт между двумя пациентами, в результате которого один из них получил несколько ножевых ранений. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Пациенты устроили потасовку ночью 10 февраля. Причиной конфликта назвали личную неприязнь, которая произошла между двумя пациентами. В результате драки один из них нанес множество ударов ножом в область рук, шеи и головы. В настоящий момент пострадавший мужчина находится в состоянии средней тяжести, ему оказали дополнительную медицинскую помощь.

Правоохранители рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту случившегося.

Однако в ГУ МВД России по столице не подтвердили «Комсомольской правде» информацию о драке с поножовщиной в московской больнице. По данным источника в правоохранительных органах, такой инцидент произошел в Санкт-Петербурге.

Ранее KP.RU писал о поножовщине в химкинском лицее. Пятиклассница принесла с собой из дома нож, которым в школьном туалете она пыталась зарезать бывшую подругу из-за того, что им обеим нравился один мальчик. После происшествия возбудили уголовное дело.