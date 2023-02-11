Вильфанд спрогнозировал потепление до +3 градусов в Москве 13 февраля 2023 года

В Москве ожидается резкое потепление до +3 градусов в начале следующей недели Фото: Михаил ФРОЛОВ

В начале следующей недели в Москве ожидается довольно резкое потепление: температура воздуха 13 февраля может подняться до 1-3 градусов выше нуля. Об этом рассказывает ТАСС со слов научного руководителя Гидрометцентра России.

Существенных осадков ждать не стоит, но сохранится гололедица и будет налипание мокрого снега.

Уже в середине недели в столицу будет возвращаться зимняя погода. Во второй половине недели температура воздуха может опускаться до 13 градусов ниже нуля в ночное время суток.

Напомним, что ранее KP.RU сообщал о введении в столице «желтого» уровня погодной опасности из-за метели и гололедицы на дорогах. Предупреждение будет действовать до второй половины суток 12 февраля. Людям за рулем и тем, кто передвигается по городу пешком, стоит предпринимать дополнительные меры безопасности.