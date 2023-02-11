Более сотни пакетиков с гашишем изъяли полицейские у 25-летнего закладчика в Москве

Более сотни пакетиков с гашишем изъяли полицейские у 25-летнего петербуржца в Москве Фото: ГУ МВД по Москве

Правоохранители задержали в Москве 25-летнего приезжего из Санкт-Петербурга, у которого при себе было 39 пакетиков с подозрительным веществом. Молодого человека поймали на улице Хамовнический вал. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Сообщается, что после задержания злоумышленника, правоохранители провели обыск в его квартире на улице Ефремова. Там также обнаружили аналогичные пакетики, 82 штуки. Таким образом, у парня изъяли 121 пакетик с запрещёнными веществами, общей массой чуть более 300 граммов.

После проведения экспертизы выяснилось, что в нескольких пакетах находилось запрещённое наркотическое вещество - гашиш. Остальные свертки также подвергнутся исследованию специалистами.

Как признался сам приезжий, все наркотики предполагалось продать через тайники-закладки. Возбуждены два уголовных дела, по ч. 3 ст. 30 УК РФ, и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Молодого человека заключили под стражу до завершения расследования.

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