Росгвардейцы помогли медикам усмирить буйного пациента в Москве

Буйного пациента скорой помощи в Москве пришлось усмирять сотрудникам Росгвардии Фото: Федеральная служба войск национальной гвардии РФ

В Москве врачи скорой помощи обратились за помощью в усмирении буйного пациента к сотрудникам Росгвардии. Агрессивный мужчина, который нуждался в помощи медработников, находился в нетрезвом состоянии и размахивал руками, об этом рассказали в пресс-службе Федеральной службы войск национальной гвардии.

Врачи приехали на вызов к пациенту на улицу Островитянова, где 32-летний мужчина вел себя агрессивно и отказывался от медицинской помощи. Фельдшер обратился за помощью к прибывшим на место росгвардейцам. Совместными усилиями им удалось успокоить дебошира, а затем госпитализировать его в одну из городских больниц.

Ранее KP.RU писал, что в столице сотрудники Росгвардии задержали мужчину за кражу из ТЦ дорогого ноутбука. Вора опознал охранник торговой точки. Злоумышленника доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.