Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за снегопада и метели 11 февраля

Московские городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за снегопада Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из-за приближающегося снегопада, который должен начаться в столице после 17:00, городские службы Москвы были переведены в режим повышенной готовности, а аварийные бригады инженерных компаний и окружные префектуры вовсе будут работать круглосуточно, о чём пишет пресс-служба Комплекса городского хозяйства столицы.

Как отметили в ведомстве, в Москве ожидается не только сильный снег, но и метель с ветром, порывы которого будут достигать 18 метров в секунду. Из-за этого будут и снежные накаты на дорогах и тротуарах. Ожидается, что за вечер выпадет около 8 сантиметров снежного покрова.

Сообщается, что коммунальные службы мониторят состояние городских улиц, и по мере выпадения снега будут высылать бригады и технику, для сплошного подметания и обработки от наледи. Особенно тщательно обещают убирать пешеходные зоны, подходы к остановкам и станциям метро, объектам социальной инфраструктуры.

Также в городе организовали дежурство тягачей, которые помогут грузовым автомобилям на МКАДе и в ТиНАО, если те застрянут в снегу. Заодно в ведомстве напомнили, что в период снегопада водители должны быть предельно внимательны на дороге. Нельзя ускоряться, совершать резкие манёвры и сильно приближаться к двигающимся впереди автомобилям.

Ранее KP.RU сообщал о том, что на Московский регион надвигаются мощные снегопады.