Имя теленку, которого американка выгуливала на Красной площади, могут выбрать голосованием

Выбрать имя теленку американки с Красной площади могут путем голосования Фото: ИВАНОВА Диана

В Москве может пройти голосование по выбору имени теленку, которого американка выгуливала на Красной площади. Об этом рассказывает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

По словам представителя ведомства, хозяйке теленок не нужен, поскольку она приобретала его только для проведения своей демонстрации. Именно поэтому появилась возможность подобного голосования.

Сам теленок в настоящий момент находится в Центре реабилитации животных, где за ним ухаживают специалисты. Он чувствует себя хорошо, каких-либо повреждений у животного нет.

Ранее KP.RU рассказывал о задержании гражданки США, которая решила выгулять теленка на Красной площади в Москве. Сотрудники задержали ее, а позже суд вынес два обвинительных приговора по административных правонарушениях. Девушке назначили штраф в 20 тысяч рублей и арест на 13 суток.