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НовостиОбщество11 февраля 2023 12:10

МЧС предупреждает москвичей о снегопаде и метели во второй половине дня 11 февраля

Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду, а на дорогах образуются снежные заносы
Роман ПОЛОСИКОВ
МЧС предупреждает москвичей об ухудшении погодных условий во второй половине дня 11 февраля

МЧС предупреждает москвичей об ухудшении погодных условий во второй половине дня 11 февраля

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве вечером 11 февраля ожидается резкое ухудшение погоды. В городе прогнозируется снегопад и метель. На дорогах и тротуарах образуется гололедица, а порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Такое предупреждение появилось на портале ГУ МЧС России по городу Москве.

Людей просят быть более осторожными и внимательными в не самых простых метеорологических условиях.

Водителей просят значительно снизить скорость на дорогах и избегать лишних маневров во время движения. Парковать автомобили стоит вдали от деревьев.

Пешеходам рекомендуется избегать шатких конструкций и не пытаться спрятаться под деревьями. Детей без присмотра оставлять на улице в такую погоду не стоит.

Ранее KP.RU писал, что городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за приближающихся снегопадов. Аварийные бригады будут работать круглосуточно.