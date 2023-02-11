МЧС предупреждает москвичей о снегопаде и метели во второй половине дня 11 февраля

МЧС предупреждает москвичей об ухудшении погодных условий во второй половине дня 11 февраля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве вечером 11 февраля ожидается резкое ухудшение погоды. В городе прогнозируется снегопад и метель. На дорогах и тротуарах образуется гололедица, а порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Такое предупреждение появилось на портале ГУ МЧС России по городу Москве.

Людей просят быть более осторожными и внимательными в не самых простых метеорологических условиях.

Водителей просят значительно снизить скорость на дорогах и избегать лишних маневров во время движения. Парковать автомобили стоит вдали от деревьев.

Пешеходам рекомендуется избегать шатких конструкций и не пытаться спрятаться под деревьями. Детей без присмотра оставлять на улице в такую погоду не стоит.

Ранее KP.RU писал, что городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за приближающихся снегопадов. Аварийные бригады будут работать круглосуточно.