Врач рассказал о важности употребления орехов для потенции

Доктор Мясников рассказал о важности употребления орехов для потенции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Регулярное употребление орехов полезно для каждого человека. Например, этот продукт благоприятно влияет на потенцию, об этом рассказал доктор Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале Россия 1.

Частое употребление орехов повышает либидо, улучшает потенцию и облегчает состояние женщин во время ПМС. Важно есть орехи термически не обработанные, без сахара и соли.

Орехи — один из самых ценных продуктов, который всегда есть в доступе. В них содержатся растительные белки, много биологически активных веществ и своего рода природный статин.

Специалист отметил, что орехи обладают также противораковым действием, а также снижают плохой холестерин и повышают хороший. Еще среди полезных свойств выделяют снижение рисков гипертонии, инфаркта и инсульта.

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