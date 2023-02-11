Павильон «Макет Москвы» посетили более 32 тысяч человек за январь 2023 года

Павильон «Макет Москвы» открыли 3 октября 2017 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Павильон «Макет Москвы», расположенный в Сиреневой аллее ВДНХ, в январе 2023 года привлек внимание порядка 32 тыс. человек, посетивших его. При этом большинство гостей заходили именно в период январских праздников, о чём пишет пресс-служба администрации столицы.

В первые дни января, традиционно являющиеся новогодними выходными, павильон принял 18,4 тыс. посетителей. Среди этих людей было очень много туристов, не только из России, но также из Вьетнама, Беларуси, Таиланда и Казахстана. Также приезжали студенты и преподаватели вузов Луганска.

Что касается статистики 2022 года, то за все 12 месяцев павильон посетили 442,6 тыс. человек. Часто гости заходили группами и семьями, приезжали также официальные делегации.

Арт-объект «Макет Москвы» открыли 3 октября 2017 года. За это время он стал одним из самых любимых мест жителей на территории ВДНХ.

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